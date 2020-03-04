Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.

KAMPANYAYA GENİŞ KATILIM

Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleştirilen kampanyaya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel, daire başkanları, hakimler ve savcılar ile adliye çalışanları geniş katılım gösterdi.

“MÜCADELEYE KATKI SAĞLAMAK GEREKİR”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu etkinlikte yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine dikkat çekti. Gün bitiminde kampanyanın çok iyi bir şekilde sonuçlanacağını ümit ettiğini kaydeden başkan Boylu, “Bu konuda çok söyleyecek söz yok. Aslında kan vermeye ihtiyaç var, konuşmaya değil. Dolayısıyla bütün personelimizi ve meslektaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz yurt dışında bir varoluş mücadelesi vermekteler. Onlar canlarıyla, başlarıyla, kanlarıyla bu işin mücadelesini veriyorlar. Hiç olmazsa bizim de sembolik olarak bu mücadeleye kendi çapımızda, kendi mekanımızda bir katkı sağlamamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT”

Başsavcı Metin Sarıhan da, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında, düzenlenen bu kampanyanın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Başsavcı Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olarak Türk Kızılay'ının bu önemli faaliyetine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Kan bağışı kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Her bağış yeni bir hayat demektir. Kan bağışında bulunarak hiç yüzünü görmediğimiz, tanımadığımız, bilmediğimiz bir insanın yaşamını kurtarmanın verdiği iç huzur hiç bir şeyle kıyaslanamaz" diye konuştu.

ÇALIŞANLAR KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel'in de yapılan bağışlarla kurtarılan hayatların olduğunu vurguladığı konuşmasının ardından hakimler, savcılar ve adliye çalışanları kan bağışında bulundu.