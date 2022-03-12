İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma ekipleri müdahale etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi Kuruçeşme’ye demirletildi” ifadeleri kullanıldı.