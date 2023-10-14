İstanbul Boğazı'ndaki trafik arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir