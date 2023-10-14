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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'ndaki trafik arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

        İstanbul Boğazı'ndaki trafik arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

        İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:47
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        Boğaz trafiği askıya alındı
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.

        Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #istanbul boğazı
        #haberler
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