İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi, yosun patlaması

Haznedaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda her yıl bu zamanlarda renk değişiminin görülebildiğini söyledi.
Boğaz'da 2017 yılında da benzer renk değişiminin yaşandığını belirten Haznedaroğlu, "O dönemde sahra çölünden gelen tozlar yağmurla beraber boğazda ve Karadeniz'de bu tür renk patlamasına neden olmuştu." diye konuştu.
Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu yosun türü fotosentetik canlıdır ve fotosentez yapması için de güneş ışığına ihtiyacı var. Bu yosunun sayıları belirli bir sıcaklıkta artıyor. Havaların ısınması ile birlikte yosunlar için en uygun koşullar bir araya geliyor ve çoğalıyorlar. Türkiye genelinde 2 hafta önce çöl sıcaklıkları etkili oldu. Aynı zamanda sahra üzerinden çok miktarda çöl tozu geldi. Çöl sıcakları ardından çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlaması, İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge dönüşmesine neden oldu. Bu renk değişimi durumu ağustosa kadar devam edecektir."
"RENK DEĞİŞİMİNE İNSANLARIN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK"
Bu renk değişiminin insanları endişelendirebildiğini vurgulayan Haznedaroğlu, "İnsanlar 'acaba deprem işareti mi, kirlilik mi var, yoksa başka bir şey mi oluyor' diye korkuyor. İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimine insanların endişe etmesine gerek yok. Renk değişimi doğal bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.
Haznedaroğlu, renk değişiminin zararsız olduğunun da altını çizerek, şunları kaydetti:
"Renk değişiminin olması faydalı bir olay. Ehux isimli yosunlar besin zincirinin en altında olduğu için, bu yosunları yiyen karides benzeri küçük zooplankton dediğimiz canlılar var. Bunları da küçük balıklar yiyor ve besin kaynağı artıyor. Bu durum da bir balık bolluğuna sebep oluyor. Ehux isimli yosunlar besin zincirinin altında yer alan fotosentetik planktonlardan ve bolluğu balıklar açısından olumlu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!