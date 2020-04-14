Koronavirüs nedeniyle tenhalaşan deniz trafiği yunuslara yaradı. İstanbul Boğazı'nda yunusların suyun üzerinde adeta dans etmeleri kameralara yansıdı.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili yakınlarına kadar gelen bir grup yunus boğazın güzelliğine renk kattı.

Bir anda ortaya çıkan yunus sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.