Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da boğaz trafiği durma noktasına gelince sakinlikten yararlanan yunus balıkları Ortaköy Sahili'ne kadar geldi. Yunus balıklarının bir süre kıyıda şov yaptığı görüldü.

Yunusların yüzdüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.