İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre yağış ve fırtınanın ardından İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti. Boğaz'ın bazı bölgelerinde suyun rengi çamura bulanarak kahverengiye dönüştü.

Renk değişikliğinin derelerden İstanbul Boğazı'na akan çamurlu sudan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Boğaz'da, rüzgar nedeniyle Karadeniz'den Akdeniz'e doğru güçlü akıntılar etkili oluyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.