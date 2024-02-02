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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! - Son dakika haberi

        İstanbul Boğazında çarpışan iki gemide hasar oluştu

        İstanbul'da bir kargo ve bir yolcu gemisi çarpıştı. Olayda iki gemide hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:15
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        İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı!
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        İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

        Alınan bilgiye göre, Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

        Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

        Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi. Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

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