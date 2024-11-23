İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı
Giriş: 23.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.
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