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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi - Güncel haberler

        İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

        İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:50
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        İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Büyükdere'ye demirletildi
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisinin İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildiği kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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