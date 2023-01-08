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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Sis yoğunluğu nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Giriş: 08.01.2023 - 05:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
AA

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane’de etkili oluyor.

TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü.

Fotoğraf: AA

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