Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

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