17. İstanbul Bienali İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 11 Eylül–14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Bienalin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstlenecek.

Ute Meta Bauer

Küratöryel ekip bienal hakkındaki ilk düşüncelerini paylaştı: “Bu bienal; tatlı ve olgun meyvelerle dolu ulu bir ağaçtan ziyade, kuşların uçuşundan, bir zamanlar bereket fışkıran kalabalık denizlerden, yerkürenin yenilenme ve beslenmesinin aheste kimyasından öğrenme arayışında. Büyük bir toplanma ya da belirli bir zaman ve mekânda, uzun uzadıya planlanmış bir buluşma gerçekleşmeyebilir. Onun yerine belki büyük bir dağılma, gözle görülmeyen bir mayalanma olur. Farklı hatlar bir araya getirilse de, bunlar başka başka hızlarda çoğalarak alt kollara ayrılır, debdebeli bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan kâh orada, kâh burada birbiriyle kesişirler. Başlangıcından önce başlayabilir, bittikten uzun bir süre sonra devam edebilir.”

Amar Kanwar

17. İstanbul Bienali İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding'in ve çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşunun desteğiyle düzenlenecek. Bienalin genel açılışı 11 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

David The

17. İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu’nda Whitechapel Galerisi Direktörü ve küratör Iwona Blazwick, sanat tarihçisi ve yazarAyşe Erek, Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi Artistik Direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa, 11. Berlin Bienali eş küratörlerinden Agustín Pérez Rubio ile İstanbul Modern Sanat Müzesi Genel Direktörü, küratör ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu yer alıyor.