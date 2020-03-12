AA

İstanbul Bienali'nin "30. Yıl Özel Projesi" İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Bienali'nin 30. yılına özel hazırlanan "Limited Editions" sergisi, İGA Lounge’da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojisiyle, mimarisiyle, yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, kültür sanat faaliyetlerine verdiği değerle de ön planda olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak yalnızca bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda yaşayan bir kültür ve sanat mekanı olan İstanbul Havalimanı, İKSV İstanbul Bienali’nin 30. yıl özel projesi olarak yerli ve yabancı sanatçıların katkılarıyla hazırlanan "Limited Editions" sergisini, İGA Lounge alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

İstanbul'da 30. yılı kutlanan bienale katılan 15 sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı eserlerin sınırlı sayıda üretilen baskıları, sergi için özel olarak bir araya getiriliyor.

Tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019 tarihinden 11 Mart 2020’ye kadar 63 milyon 138 bin 266 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin tanıtımına da katkı yapıyor.

- 15 bienalden 15 sanatçının eseri yer alıyor

İstanbul Bienali’nin 30 yıl boyunca düzenlediği 15 bienale katkıda bulunan Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Lawrence Weiner, Halil Altındere, Francis Alys, Elmgreen & Dragset, Taner Ceylan, Wael Shawky, Michael Rakowitz, Nevin Aladağ, Akram Zaatari, İnci Eviner, Adrian Villar Rojas ve Mark Dion'a ait 15 eser, "Limited Editions" projesi kapsamında 3 ay boyunca İGA Lounge girişinde sergilenecek.