İstanbul Bienali için yazılan şiirler şehrin dört bir yanında!

17. İstanbul Bienali Şiir Hattı programıyla kamusal alana yayılıyor. Bienal katılımcısı 15 şairin, bienalin Şiir Hattı programı kapsamında yazdığı şiirler, Faiz Ahmad Faiz’in ve Nâzım Hikmet’in seçili şiirleriyle birlikte şehrin farklı noktalarında okurlarla buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali önceki edisyonlarından farklı bir formatla sanatseverlerle buluşuyor.

Sanata ve sergileme yöntemlerine yeni, heyecan verici yaklaşımlar getirmeyi ve bu doğrultuda mevcut sergi mekânlarının yanı sıra farklı formatları bienale dâhil etmeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali için kurgulanan Şiir Hattı, bugüne dair başka türlü haberlere ulaşabilmek için şairlerin zihin dünyasına ve sözcüklerine başvuruyor.

Bienalin davet ettiği 15 şair, 2021 yılı boyunca her ay yeni bir şiir kaleme aldı. Şiir Hattı başlıklı bu program, şairler Mehmet Said Aydın, Donat Bayer, Zeliha B. Cenkci, Sevinç Çalhanoğlu, Cevat Çapan, Ersun Çıplak, Devrim Dirlikyapan, Haydar Ergülen, Mehmet Erte, Cem Kurtuluş, Bejan Matur, Mustafa Erdem Özler, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Neşe Yaşın’ın katılımıyla gerçekleşti.

GÜNÜMÜZ SORUNLARINI ŞİİR ÜZERİNDEN ELE ALIYOR

Şair ve yazar Süreyyya Evren'in danışmanlığında hayata geçirilen program kapsamında projeye katılan şairler bienal için bir yıl boyunca kendi gözlerinden dünyanın gidişatını yorumlayan şiirler ürettiler.

İstanbul’un dört bir yanına dağıtılan 200’e yakın şiire, bienalin sona ereceği 20 Kasım tarihine kadar çeşitli dijital ve fiziksel kanallar üzerinden erişilebilecek. Şiir Posterleri Bakırköy’den Beyoğlu’na, Adalar’dan Üsküdar’a, Kadıköy’den Sarıyer’e, kentin farklı noktalarında, sahafların, kitabevlerinin, restoranların, hastanelerin, kafelerin camlarında ve duvarlarında okunabilecek.

Şiir Hattı’nın ana mekânı ise İstanbul’un Kurtuluş semtinde bulunan Nostalji Kitap & Kahve. Program kapsamında kaleme alınan tüm şiirlerin elle yazıldığı Şiir Defterleri, Nostalji Kitap & Kafe’de bienal süresince okurlarla buluşacak. Programın tüm şiirlerini elle Şiir Defterlerine Hazal Birincioğlu, Damla Hüsnaltaşdemir, Beyzanur Yoldaş ve Süreyyya Evren geçirdiler.

Kamusal alana yayılacak program kapsamında, kentin birçok farklı noktasında Şiir Hattı okuma performansları gerçekleştirilecek. Altınay Kapsız, Doğa Alemdar, Gamze, Gupse Esila Ay, İris Göğüsgeren, Lal Yılmazoğlu, Özge Mutlu, Özlem Dede, Tanya Arısoy, Zafer Baran Akkoyun ve Zeynep Duman tarafından hayata geçirilecek performanslar 20 Kasım’a kadar Gülhane Parkı’ndan Ortaköy Meydanı’na, Moda Sahili’nden İstiklal Caddesi’ne, Sarayburnu ve Beşiktaş kayalıklarından Bebek Parkı’na, Kadıköy-Beşiktaş Vapur Hattı’ndan Gezi Parkı’na birçok farklı noktada gerçekleştirilecek.

KİTAPTA TOPLANDI

2021 Mayıs’ından bu yana Açık Radyo yayınları ve bienalin podcast kayıtlarıyla kamusal alana ulaşan şiirler, bienal sırasında ve sonrasında pek çok farklı biçimde ve platformda yayılmaya devam edecek. Bienal katılımcısı şairlerin program kapsamında yazdığı şiirlerden bir kesit, dostluklarıyla bilinen Faiz Ahmad Faiz (1911–-1984) ile Nâzım Hikmet’in (1902–-1963) seçilen şiirleri ve programa dair detaylar, bienalin açılışında, bir şiir kitabıyla okuyucularla buluştu. Kitabın editörlüğünü Erdem İlgi Akter, tasarımını ise Emre Çıkınoğlu üstleniyor.

ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali,

20 Kasım’a kadar, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bienale, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen ve daha pek çok başka alandan 500’ün üzerinde katılımcı, yerel topluluklarla bireysel veya kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunacak.

17. İstanbul Bienali, Zeytinburnu, Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.