İstanbul 'Bienal'e hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’nin katılımcıları açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’nin katılımcıları açıklandı. Sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı ve pek çok başka alandan katılımcının yerel topluluklarla bireysel veya kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunduğu 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül’de başlıyor. İki yılı aşkın süredir dünyanın farklı coğrafyalarındaki topluluklarla işbirliği içinde yürütülen projeler, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde, 17. İstanbul Bienali boyunca etkileşime açılacak. Etkinlikler, müdahaleler ve beklenmedik buluşmalar da sergilerin birer parçası olacak.

20 Kasım'a kadar devam edecek 17. İstanbul Bienali’nin sürekli gelişen katılımcı listesine bu linkten ulaşılabilir.

Bread and Puppet

İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer sürece dair şunları söyledi:

“17. İstanbul Bienali, yalnızca sanatın farklı toplulukları bir araya getirme gücünü öne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda kentin kendisini, birlikte yaratmak ve işbirliği için verimli bir zemin olarak görüyor. Misafirperver mekânlarda, kamusal kültürlerimizi savunan ve canlandıran inisiyatiflerle bir araya gelme ihtiyacını bu bienalde yineliyoruz. Şehir genelinde ve ötesinde topluluklarla uzun vadeli bir etkileşim geliştirmek istiyoruz.”

17.İstanbul Bienali’nin küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar veDavid Teh’in İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer’le birlikte gerçekleştirdiği söyleşi buradan izlenebilir.

Our History is Not Found In a Book

İstanbul Bienali sahaflardan hamamlara tüm şehre yayılacak

17. İstanbul Bienali, İstanbul’un tarihi semtlerindeki müze ve geleneksel sanat mekânlarının yanı sıra kitapçılar, sahaflar, hastaneler, kafeler ile Taksim Meydanı’nın altındaki bir metro tüneli dahil pek çok farklı mekâna yayılacak. Bienal bu yıl da ücretsiz olarak gezilebilecek.

Pek çok İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, performans sanatçılarını tek bir çatı altında birleştiren ve üretimlerini destekleyen Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA), 1999’dan bu yana kapalı olan İstanbul’un en eski Rum okullarından Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA’nın sanatçı ve küratörlere yönelik bir misafirlik, etkileşim ve üretim programı olarak başlattığı SAHA Studio bienalin Beyoğlu bölgesindeki öne çıkan mekânlarından.

Kayseri Mantı Festivali

Kadıköy’deki bienal mekânları arasında, İstanbul’un 130 yıllık bir geçmişe sahip endüstriyel miraslarından, artık kentin merkezi kültür-sanat alanlarından biri olan Müze Gazhane var. Suriye’yi terk etmek zorunda kalan sanatçılar tarafından 2014’te Yeldeğirmeni’nde kurulan arthereistanbul, bienalin Kadıköy’deki bir diğer mekânı.

Sriwhana Spong, Bell for Hooves

Tarihi Fatih ilçesinde,bu yıl ilk kez bienal ziyaretçilerine açılacak sergi mekânları yer alıyor. Hat ve cilt sanatçısı Emin Barın’ın stüdyosu Barın Han; Mimar Sinan tarafından 16’ncı yüzyılda Kaputan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yaptırılan ve 2023 yılında faaliyete geçmeden önce ilk kez bienal izleyicisine açılacak The Çinili Hamam ve 15’inci yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamamlardan Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Fatih’teki bienal mekânları arasında. Zeytinburnu’nda 14 dönümlük bir arazi üzerine kurulu Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bu bölgede bienale ve çeşitli performanslara ev sahipliği yapacak mekânlardan bir diğeri.

Bienali dinlemek için

17. İstanbul Bienali, bienal katılımcılarının araştırma süreçlerini odağına alan bir podcast dizisiyle de takipçilerine sesleniyor. Açık Radyo'nun ev sahipliği yaptığı Radyo Bienal programlarının Türkçe kayıtları Açık Radyo web sitesinden, İngilizce kayıtları İKSV’nin Spotify, Apple Podcasts ve Deezer hesaplarından dinlenebiliyor.