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İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandıklara gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için seçimlerin ikinci turunda yarıştı. Yayın yasağının kalkması ile beraber İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu önde? İstanbul Beşiktaş genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı seçim sonucu Habertürk takip ekranı…

Giriş: 28.05.2023 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından İstanbul Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.12 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.1 oldu. İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Kemal Kılıçdaroğlu: 95.448 oyla yüzde 82.40 - Recep Tayyip Erdoğan: 20.385 oyla yüzde 17.60 aldı. İstanbul Beşiktaş 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 95.448 oyla yüzde 82.40
Recep Tayyip Erdoğan: 20.385 oyla yüzde 17.60
İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 97.080 oyla yüzde 80.48 - Recep Tayyip Erdoğan: 20.338 oyla yüzde 16.86 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 95.448 oyla yüzde 82.40

Recep Tayyip Erdoğan: 20.385 oyla yüzde 17.60



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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