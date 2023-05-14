İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.05 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.1 oldu. İstanbul Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 94.291 oyla yüzde 79.71 - Recep Tayyip Erdoğan: 19.876 oyla yüzde 16.80 - Sinan Oğan: 2.889 oyla yüzde 2.44 - Muharrem İnce: 1.243 oyla yüzde 1.05 oy aldı.



İstanbul Beşiktaş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 94.291 oyla yüzde 79.71Recep Tayyip Erdoğan: 19.876 oyla yüzde 16.80Sinan Oğan: 2.889 oyla yüzde 2.44Muharrem İnce: 1.243 oyla yüzde 1.05

İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.69 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:01 itibarıyla yüzde 46.5 oranında açıldı. 2023 İstanbul Beşiktaş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 38.233 oyla yüzde 70.36 - Cumhur İttifakı: 8.885 oyla yüzde 16.35 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.051 oyla yüzde 7.46 - Ata İttifakı: 486 oyla yüzde 0.89 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 55 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:01 itibarıyla 2023 İstanbul Beşiktaş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 38.233 oyla yüzde 70.36Cumhur İttifakı: 8.885 oyla yüzde 16.35Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.051 oyla yüzde 7.46Ata İttifakı: 486 oyla yüzde 0.89Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 55 oyla yüzde 0.1CHP: 31.814 oyla yüzde 58.55AK Parti: 6.951 oyla yüzde 12.79İYİ Parti: 6.419 oyla yüzde 11.81TİP: 2.318 oyla yüzde 4.27YEŞİL SOL: 1.733 oyla yüzde 3.19MHP: 1.338 oyla yüzde 2.46ZP: 464 oyla yüzde 0.85YENİDEN REFAH: 460 oyla yüzde 0.85MEMLEKET: 382 oyla yüzde 0.70BBP: 136 oyla yüzde 0.25TKP: 44 oyla yüzde 0.08GENÇ: 26 oyla yüzde 0.05AP: 22 oyla yüzde 0.04ANAP: 21 oyla yüzde 0.04GBP: 15 oyla yüzde 0.03HKP: 13 oyla yüzde 0.02SOL PARTI: 7 oyla yüzde 0.01MP: 6 oyla yüzde 0.01TKH: 4 oyla yüzde 0.01AB: 4 oyla yüzde 0.01YP: 4 oyla yüzde 0.01HAKPAR: 2 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 1 oyla yüzde 0.00