İki gün önce vefat eden Emre Gönlüşen'in adını yaşatmak için bu kararı alan turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan itibaren iç saha maçlarımız 'Emre Gönlüşen Stüdyosu'ndan anlatılacaktır. Stadımızda çok kez görev yapan değerli spiker arkadaşımızı her zaman sevgi ve saygıyla anacağız." ifadeleri yer aldı.

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