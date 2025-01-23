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        Haberler Gündem İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis, Epözdemir'in bürosunda ve ikametinde arama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:42
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        Fırat Epözdemir'e gözaltı
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından bildirdiğine göre İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir’in bürosunda ve ikametinde polisin arama çalışmaları devam ediyor.

        AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

        Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

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        #FIRAT EPÖZDEMİR
        #İstanbul Barosu
        #haberler
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