İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı

Genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarışıyor.

Baro başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.