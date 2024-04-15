İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yaklaşık bir aydır aynı seviyelerde seyrediyor. 15 Nisan Pazartesi itibarıyla barajlardaki doluluk oranı açıklandı. İşte son veri...
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, 15 Nisan Pazartesi günü itibarıyla, yüzde 81.29 seviyelerinde kaydedildi.
İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANI
AA'da yer alan habere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı Istrancalar'da yüzde 43.54, Terkos'ta yüzde 86.19, Sazlıdere'de yüzde 60.37, Alibey'de yüzde 66.91, Büyükçekmece'de yüzde 76.22, Ömerli'de yüzde 91.99, Darlık'ta yüzde 86.67, Elmalı'da yüzde 88.38, Pabuçdere'de yüzde 74.18 ve Kazandere'de yüzde 74.88 olarak kaydedildi.