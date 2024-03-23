İstanbul barajlarında son durum: 23 Mart İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı

23 MART İSKİ VERİLERİYLE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ, dün (22 Mart) için barajların yüzde 79.72 seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bugünkü verilere göre ise baraj doluluk oranı yüzde 80.03 seviyesine yükseldi.