İstanbul barajlarında son durum! 13 Nisan Cumartesi güncel baraj doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranları, 16 milyon nüfuslu bu büyük şehirdeki en önemli konulardan biri olarak dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık sonrası, İstanbul barajlarının su seviyeleri artış göstermeye devam ediyor. İşte, 13 Nisan 2024 tarihinde İstanbul barajlarının doluluk oranlarına dair güncel İSKİ verileri...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyelerini her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Yakın geçmişte ciddi düşüşler yaşayarak tehlike sinyalleri veren İstanbul barajlarının doluluk oranları artış gösteriyor. İşte, 13 Nisan Cumartesi günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları...
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13 NİSAN CUMARTESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 81.52 seviyelerine ulaşmış durumda.
Geçen sene bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 44.38 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Alibey: 67,1
Büyükçekmece: 76,41
Darlık: 86,99
Elmalı: 88,79
Istrancalar: 43,69
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Kazandere: 75,06
Pabuçdere: 74,77
Sazlıdere: 60,27
Terkos: 86,19
Ömerli: 91,99