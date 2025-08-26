İstanbul barajlarında sert düşüş: 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarındaki son durum nedir?
Türkiye kurak bir yaz mevsimi geçiriyor. Ülkenin dört bir yanından arka arkaya gelen kuraklık haberleri ve kuruyan barajlar gündemin önemli bir parçası olmaya devam ederken İstanbul barajlarının da yüzde 50'nin altına düştüğü öğrenildi. Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi. İşte, 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul barajlarında alarm durumu devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranında son durum nedir? İşte, 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarında son durum...
26 AĞUSTOS 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken 26 Ağustos Salı günü yüzde 42,43 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI
Su miktarı, Ömerli'de 38,75, Darlık'ta 54,07, Elmalı'da 61,1, Terkos'ta 47,25, Alibey'de 26,11, Büyükçekmece'de 43,24, Sazlıdere'de 39,14, Istrancalar'da 32,06, Kazandere'de 24,23, Pabuçdere'de 34,27 olarak kaydedildi.
SON 10 YILIN BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.