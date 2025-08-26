İstanbul barajlarında alarm durumu devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranında son durum nedir? İşte, 26 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarında son durum...