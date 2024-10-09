İstanbul barajları kuruyor. 9 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 36,22'ye kadar indi. Kentte günlük su tüketimi, 7 Ekim itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. Su miktarın 2 milyon 312 bin metreküpü barajlardan, 892 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı. İşte, 9 Ekim 2024 İstanbul barajlarında son durum...