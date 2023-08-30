İstanbul barajları alarm veriyor! Ağustos ayı İstanbul baraj doluk oranları
İstanbul baraj doluluk oranları alarm vermeye başladı. Son olarak İBB bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurdu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte Ağustos ayı İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul barajları alarm veriyor. Son olarak İBB tedbir amaçlı bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurdu. İstanbul barajlarındaki son durum ise kamuoyunun yakın markajında. Merak edenler için güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte İstanbul Ağustos ayı baraj doluluk oranları...
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AĞUSTOS AYI İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından yayınlanan 30 Ağustos baraj doluluk oranları grafiğinde baraj doluk oranları yüzde 29,49 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte ise İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 58 olarak kaydedilmişti.
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Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 30 Ağustos'ta baraj doluluk oranları yüzde 14 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.
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