İstanbul barajlarında tablo tersine döndü! 1 Mart güncel İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları
İstanbul barajları doluluk oranları son dakika verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün duyuruluyor. Kış mevsimi öncesi kritik seviyelere gerileyen baraj doluluk oranlarında korkutucu tablo yağışların ardından tersine döndü. İşte, 1 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ grafiği
- 1
İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyeleri geride bıraktı. Son olarak 11 Kasım 2023'te yüzde 16.18'e kadar düşen baraj doluluk oranları o gün başlayan ve tüm kış mevsimi boyunca aralıklarla süren yağışların ardından yükseldi. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
- 2
İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,26 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,3 seviyesindeydi.
- 3
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
1 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 71,93
Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26
Darlık Barajı yüzde 89,06
Istrancalar Barajı yüzde 54,67
Kazandere Barajı yüzde 60,44
-
- 4
Elmalı Barajı yüzde 89,54
Ömerli Barajı yüzde 87,93
Pabuçdere Barajı yüzde 59,49
Sazlıdere Barajı yüzde 56,64
Terkos Barajı yüzde 73,53