İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyeleri geride bıraktı. Son olarak 11 Kasım 2023'te yüzde 16.18'e kadar düşen baraj doluluk oranları o gün başlayan ve tüm kış mevsimi boyunca aralıklarla süren yağışların ardından yükseldi. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte, konuya dair güncel bilgiler...