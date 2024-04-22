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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ son dakika verileri: 22 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı!

        İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi yüzde 83'e ulaştı! 22 Nisan İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul baraj doluluk oranları son yağışların ardından yükselmeye devam ediyor. Bir süredir yazdan kalma havalar yaşayan Megakente yağmur geri döndü. Sıcak havaların etkisiyle düşen baraj doluluk oranları yeniden arttı. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 83'e ulaştı. İşte, 22 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:49
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları barajların doluluk oranı arttı. Megakentte geçtiğimiz cuma akşamı başlayan sağanak yağışlar cumartesi günü de devam etti. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 22 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

        • 2

          22 NİSAN 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 82,58 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 83,01'e yükseldi.

          Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 46,53 seviyesindeydi.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          22 Nisan 2024 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

          Alibey Barajı yüzde 67,84

          Büyükçekmece Barajı yüzde 78,28

          Darlık Barajı yüzde 85,23

          Istrancalar Barajı yüzde 89,12

        • 4

          Elmalı Barajı yüzde 89,79

          Ömerli Barajı yüzde 92,72

          Pabuçdere Barajı yüzde 72,96

          Sazlıdere Barajı yüzde 61,09

          Terkos Barajı yüzde 91,30

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