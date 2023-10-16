Büyükçekmece, Kazandere, Istrancalar, Darlık, Elmalı, Terkos, Pabuçdere, Ömerli, Alibey ve Sazlıdere İstanbul baraj doluluk oranları, her gün İSKİ tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. İSKİ baraj doluluk oranları, Eylül ve Ekim aylarında beklenilen yağışların az olması sebebiyle alarm veriyor. İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 21 seviyelerine kadar geriledi. Yağışlı havanın etkisini göstermesi durumunda İSKİ baraj doluluk oranlarının yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...