İstanbul baraj doluluk oranları son durum: 4 Mart İSKİ ile güncel İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı verileri yakından takip ediliyor. Megakentte bir süredir yoğun bir yağış yaşanmaması sebebiyle İstanbul barajları doluluk oranı yeniden gündeme geldi. İSKİ, 4 Mart 2024 tarihli güncel İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İşte, İSKİ verileriyle 4 Mart Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul barajlarındaki tehlikeli seyir geride kaldı. Bu sene yaşanan yağışların ardından baraj doluluk oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldi. Son günlerde yağışların azalmasıyla gözler "İstanbul barajları yüzde kaç dolu?" sorusuna çevrildi. İşte, 4 Mart 2024 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları listesi...
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4 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,16 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
4 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 70,78
Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45
Darlık Barajı yüzde 88,01
Istrancalar Barajı yüzde 42,45
Kazandere Barajı yüzde 59,77
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Elmalı Barajı yüzde 89,21
Ömerli Barajı yüzde 87,69
Pabuçdere Barajı yüzde 58,74
Sazlıdere Barajı yüzde 57,18
Terkos Barajı yüzde 74,07
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