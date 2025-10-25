Habertürk
        Baraj doluluk oranı 25 Ekim 2025: Sağanak sonrası İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece saatlerinden sabaha kadar etkili oldu. Bu sebeple baraj doluluk oranı 25 Ekim 2025 Cumartesi günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Güncel baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle yüzde 23 seviyesine kadar düşmüştü. Peki, sağanak yağış sonrası barajlarda son durum ne, yüzde kaç dolu? İşte, İSKİ verileri ile 25 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:59
          İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gözler ise İstanbul barajlarındaki su seviyesine çevrildi. Sabaha kadar süren kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı 25 Ekim 2025 Cumartesi verileri megakent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu? İşte, 25 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı güncel veriler…

          25 EKİM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası 25 Ekim 2025 Cumartesi günü İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 23,2 olarak ölçüldü.

          İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İSKİ verilerine göre 25 Ekim itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranları şöyle:

          Kazandere Barajı: yüzde 1,63

          Pabuçdere Barajı: yüzde 6,05

          Alibey Barajı: yüzde 11,78

          Ömerli Barajı: yüzde 15,86

          Istrancalar Barajı: yüzde 19,58

          Sazlıdere Barajı: yüzde 25,29

          Büyükçekmece: yüzde 27,69

          Terkos Barajı: yüzde 27,73

          Darlık Barajı: yüzde 36,26

          Elmalı Barajı: yüzde 51,67

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
