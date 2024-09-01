İstanbul barajları giderek kuruyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 51 olan genel baraj doluluk oranı yüzde 46,56'ya kadar geriledi. Öyle ki bazı barajlarda oran yüzde 13'e kadar düştü. Son zamanlarda Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yağışlar kendini gösterse de barajlardaki alarm durumu devam ediyor. Peki, 1 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...