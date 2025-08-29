İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Ağustos Cuma İSKİ baraj doluluk oranı düştü mü, yükseldi mi?

İstanbul baraj doluluk oranı yüzdelik olarak açıklandı. İSKİ'nin en güncel verilerine göre 29 Ağustos 2025 itibarıyla Ömerli, Elmalı, Büyükçekmece, Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Pabuçdere, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere gibi başlıca barajların toplam doluluk seviyesi belli oldu. İşte İstanbul barajlarındaki son durum