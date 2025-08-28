Habertürk
        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 28 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki son durum belli oldu. Peki, 28 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.08.2025 - 09:50
        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Yurt genelinde birçok baraj kururken İstanbul barajlarında kritik seviyenin altına inen barajlarda yer alıyor. İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

        • 2

          28 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          28 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,55 olarak ölçüldü.

        • 3

          Ömerli Barajı: %38,15

          Darlık Barajı: %54,38

          Elmalı Barajı: %60,67

          Terkos Barajı: %46,75

          Alibey Barajı: %25,74

          Büyükçekmece Barajı: %42,9

          Sazlıdere Barajı: %38,83

        Habertürk Anasayfa