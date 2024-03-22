Barajlardaki su oranı her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz aylarda alarm veren ve tehlikeli seviyelere düşen İstanbul baraj doluluk oranları yağışların ardından yükseliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 22 Mart Cuma günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...