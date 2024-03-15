İstanbul baraj doluluk oranları araştırılıyor. Kış boyunca devam eden yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su oranı yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşılan veriler ile öğrenilebiliyor. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 15 Mart Cuma günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...