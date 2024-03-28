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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri: 28 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları

        Yağışlar İstanbul'a nefes aldırdı: 28 Mart 2024 İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oldu. Kasım ayında endişe verici derecede düşen su seviyeleri, son yağışlarla birlikte artarak normal seviyelere döndü. 28 Mart Perşembe tarihli İSKİ grafiğine göre; İstanbul'da barajları doluluk oranları yüzde 80'i geçti. İşte, 28 Mart 2024 bugün İstanbul baraj doluluk oranı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:40
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 28 Mart 2024 tarihinde yayınlanan grafiğe göre, şehrin su kaynaklarında artış devam ediyor. Aralıklarla devam eden yağışlar Megakent'e biraz nefes aldıryor ve barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 28 Mart Perşembe günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

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        28 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 81.07 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.48'e yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.61 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        28 Mart 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,68

        Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97

        Darlık Barajı yüzde 88,21

        Istrancalar Barajı yüzde 58,74

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        Elmalı Barajı yüzde 91,62

        Ömerli Barajı yüzde 90,92

        Pabuçdere Barajı yüzde 76,14

        Sazlıdere Barajı yüzde 60,11

        Terkos Barajı yüzde 84,13

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