İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 28 Ağustos 2024 İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları!
İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın ardından baraj doluluk oranları da gündemde yer aldı. İSKİ'nin barajlardaki son durumu paylaşmasıyla beraber 10 barajımızdaki doluluk oranları netleşmiş oldu. İşte, 28 Ağustos Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranları!
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İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlı 2 günün ardından barajların ne durumda olduğu merak konusu oldu. İSKİ'nin paylaştığı verilerle 28 Ağustos Çarşamba gününün güncel baraj doluluk oranları belli oldu. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum...
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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı son veriye göre; 28 Ağustos baraj doluluk oranı yüzde 47,59 olarak belirlendi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
28 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli 47,11
Darlık 52,49
Elmalı 56,98
Terkos 61,79
Alibey 15,16
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Büyükçekmece 46,82
Sazlıdere 51,06
Istrancalar 25,43
Kazandere 14,49
Pabuçdere 27,45