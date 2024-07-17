Türkiye kavurucu sıcaklardan geçiyor. Ülkeye giriş yapan Afrika sıcaklıkları ile beraber önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. İşte, 17 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...