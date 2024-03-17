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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranı: Endişeler dindi! 17 Mart 2024 Pazar İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranları: 17 Mart güncel İSKİ verileri ile barajlardaki son durum

        İstanbul baraj doluluk oranı araştırması hız kazandı. Bu hafta yaşanan aralıklı yağışlar, baraj doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz aylarda endişe verici düzeylere ulaşan su seviyeleri artık geride kaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. İşte, 17 Mart 2024 Pazar İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:33
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        İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. Kış mevsimi boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su oranı yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşılan veriler ile belli oldu. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 17 Mart Pazar günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...

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        17 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 77.07 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 78.99'a yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,37 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        17 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,68

        Büyükçekmece Barajı yüzde 75,28

        Darlık Barajı yüzde 86,24

        Istrancalar Barajı yüzde 80,36

        Kazandere Barajı yüzde 61,62

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        Elmalı Barajı yüzde 89,29

        Ömerli Barajı yüzde 88,17

        Pabuçdere Barajı yüzde 69,74

        Sazlıdere Barajı yüzde 58,58

        Terkos Barajı yüzde 80,62

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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