İstanbul baraj doluluk oranı 24 Eylül 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Barajlar, içme suyu, sanayi suyu ve tarımsal sulama için düzenli ve güvenli su temin eder. Özellikle yağışın az olduğu mevsimlerde su ihtiyacını karşılamak için hayati rol oynarlar. Peki, 24 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Yaz aylarında sıcak havayla birlikte yağışların azalması barajdaki su seviyesini düşürür. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BUGÜN BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 24 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 31.09 seviyesinde.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ailbey Barajı: %18,35
Büyükçekmece Barajı: %34,54
Darlık Barajı: %45,06
Elmalı Barajı: %52,24
Istrancılar Barajı: %20,62
Kazandere Barajı: %2,99