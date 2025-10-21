İstanbul baraj doluluk oranı: 21 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı: 21 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk belli oldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 21 Ekim barajlardaki oran yüzde 30 seviyesinin altında. Peki İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 23.8 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı % 15,52

Darlık Barajı % 37,6

Elmalı Barajı % 49,53

Terkos Barajı % 28,85

Alibey Barajı % 13,01

Büyükçekmece Barajı % 28,69