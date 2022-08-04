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İstanbul Balıklı Rum Hastahanesi'nin son durumu! Balıklı Rum Hastahanesi ne zaman yapıldı, tarihi önemi nedir?

Henüz nedeni bilinmeyen bir yangınla bugün adını sıkça duyduğumuz Balıklı Rum Hastahanesi'nin tarihi önemi nedir? Son zamanlarında huzurevi olarak kullanılan bu hastahanede çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı. Hastane ilk dönemlerinde nasıl bir yerdi sorusu merak edilenler arasında. İşte Balıklı Rum Hastahanesi'nin tarihi ile ilgili bilgiler...

04.08.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastahanesi'nde nedeni henüz belirlenememiş bir yangın çıktı Mimarisi görenleri etkisi altına alan bu eski binada alevler hızla her yana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Peki, Balıklı Rum Hastahanesinin tarihi ve önemi nedir?

  • HASTAHANENİN TARİHÇESİ NEDİR?

    Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy’de "Büyük Balıklı Han"’ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır. 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi.

  • HASTAHANENİN ÖNEMİ NEDİR?

    1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği kuruldu.

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