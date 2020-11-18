Anadolu Ajans\u0131 n\u0131n Global \u0130leti\u015fim Orta\u011f\u0131 oldu\u011fu M\u00fcstakil Sanayici ve \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (M\u00dcS\u0130AD) EXPO 2020 Ticaret Fuar\u0131 T\u00fcyap Fuar ve Kongre Merkezi nde ba\u015flad\u0131.Etkinli\u011fin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan Varank, g\u00fc\u00e7l\u00fc te\u015fkilat a\u011f\u0131 ve y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc projelerle her zaman fark\u0131n\u0131 ortaya koyan M\u00dcS\u0130AD \u0131n, EXPO 2020 fuar\u0131yla yine ses getirecek bir ba\u015far\u0131ya imza ataca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Kurulan teknolojik altyap\u0131 sayesinde etkinli\u011fe fiziki olarak gelemeyenlerin online takip edebilece\u011fini dile getiren Varank, fiziki kat\u0131l\u0131mc\u0131lar i\u00e7in t\u00fcm tedbirlerin en \u00fcst d\u00fczeyde al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131, buna ra\u011fmen herkesin ki\u015fisel olarak \u00e7ok dikkat etmesi gerekti\u011fini anlatt\u0131.Varank, M\u00dcS\u0130AD Expo da kendisini bu y\u0131l ekstra heyecanland\u0131ran yenili\u011fin, ilk kez a\u00e7\u0131lan Giri\u015fimcilik Alan\u0131 oldu\u011funu kaydederek, burada T\u00fcrkiye nin gelecek vadeden parlak giri\u015fimcilerinin, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan yat\u0131r\u0131mc\u0131larla bulu\u015faca\u011f\u0131n\u0131, yat\u0131r\u0131m sermayesi ile ak\u0131l sermayesinin bir araya gelece\u011fini, yenilik\u00e7i i\u015flerin \u00f6l\u00e7ek kazanarak d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131lma f\u0131rsat\u0131 yakalayabilece\u011fini bildirdi.T\u00fcrkiye nin teknoloji tabanl\u0131 i\u015fler ba\u015fta olmak \u00fczere, giri\u015fimcilik alan\u0131nda ciddi bir potansiyele sahip oldu\u011funu ifade eden Varank, giri\u015fimcilik alan\u0131nda verdikleri desteklerden bahsetti.- T\u00fcrkiye nin Otomobili nde \u00e7ok \u00f6nemli bir projeyi hayata ge\u00e7iriyoruz Bakan Varank, M\u00dcS\u0130AD EXPO nun bir di\u011fer s\u00fcrprizinin de T\u00fcrkiye nin Otomobili oldu\u011funu belirterek, yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelecek kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131m T\u00fcrkiye nin Otomobili Giri\u015fim Grubu (TOGG) stand\u0131nda epeyce vakit harcayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.T\u00fcrkiye nin Otomobili projesinin araba \u00fcretmenin \u00e7ok daha \u00f6tesinde bir vizyona sahip oldu\u011funu dile getiren Varank, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Biz iddiam\u0131z\u0131 ortaya koyduk ve adeta s\u0131f\u0131rdan bir mobilite ekosistemi kurmak i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Pek \u00e7ok yerli tedarik\u00e7i \u015fimdiden TOGG ailesine kat\u0131ld\u0131. Tedarik\u00e7ilerin i\u00e7inde daha \u00f6nce hi\u00e7bir ana \u00fcreticiyle \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131\u015f gencecik giri\u015fimler, startuplar var. Batarya \u00fcretimi de k\u00fcresel bir markayla i\u015f birli\u011fi halinde \u00fclkemizde ger\u00e7ekle\u015fecek. Varank, T\u00fcrkiye nin Otomobili ne y\u00f6nelik ele\u015ftirilere de\u011finerek, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: Bu \u00e7ok\u00e7a g\u00fcndeme getiriliyor, TBMM de de son b\u00fct\u00e7e tart\u0131\u015fmalar\u0131nda muhalefet milletvekilleri s\u0131k\u00e7a g\u00fcndeme getirdi. \u015eunu iddia ediyorlar: Bu araban\u0131n birtak\u0131m par\u00e7alar\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getiriliyorsa bu nas\u0131l yerli ara\u00e7 oluyor. \u015eunun fark\u0131nda de\u011filler. D\u00fcnyada rekabet\u00e7i bir ortam var. Bu otomobilin fikri m\u00fclkiyet haklar\u0131, m\u00fchendisli\u011fi, y\u00f6netici kararlar\u0131 tamamen T\u00fcrkiye ye ait. Biz burada yabanc\u0131 bir \u00fcr\u00fcn\u00fc getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla \u00e7ekinmeyiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz d\u00fcnyada rekabet\u00e7i olacak \u00e7ok \u00f6nemli bir projeyi hayata ge\u00e7iriyoruz. Bunun gere\u011fi neyse onu da yapmaktan \u00e7ekinmeyiz. Varank, TOGG ile s\u00fcrekli ileti\u015fim halinde olduklar\u0131n\u0131 kaydederek, Bu ara\u00e7lar 2022 nin sonunda yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda yerlilik oran\u0131 y\u00fczde 51 olacak. 2026 y\u0131l\u0131nda yerlilik oran\u0131 y\u00fczde 68 seviyelerine \u00e7\u0131kacak. dedi.- Salg\u0131nla m\u00fccadelede toplumumuzun neredeyse t\u00fcm kesimlerine dokunduk Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank, salg\u0131nla birlikte asl\u0131nda hi\u00e7 de al\u0131\u015f\u0131k olmad\u0131klar\u0131 bir d\u00fczene ayak uydurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, k\u00fcresel ticaretteki ve global ekonomideki daralmalardan bahsetti.T\u00fcrkiye nin geli\u015fmi\u015f \u00fclkelere k\u0131yasla salg\u0131n s\u00fcrecini daha iyi y\u00f6netti\u011fini dile getiren Varank, Vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 kadar, ekonomik durumunu da dikkate al\u0131yoruz. \u0130stihdam, finansa eri\u015fim ve sosyal yard\u0131m politikalar\u0131m\u0131zla toplumun neredeyse t\u00fcm kesimlerine dokunduk. diye konu\u015ftu.\u0130malat sanayisinde kapasite kullan\u0131m\u0131n\u0131n, sipari\u015flerin, \u00fcretim ve ihracat\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ivme yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Varank, \u015fu bilgileri verdi: Daha da \u00f6nemlisi, sabit yat\u0131r\u0131mlarda ciddi art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcyoruz. Reel sekt\u00f6r\u00fcn yat\u0131r\u0131m talebi, ocak-ekim d\u00f6neminde ge\u00e7en seneye g\u00f6re y\u00fczde 21 artt\u0131. \u0130lk 10 ayda 159 milyar liral\u0131k sabit yat\u0131r\u0131m i\u00e7in 8 bin 396 te\u015fvik belgesi d\u00fczenledik. Alt\u0131n\u0131 \u00f6zellikle \u00e7izmek istedi\u011fim bir husus var. Bizim en temel \u00f6nceli\u011fimiz, \u00fcretim cephesinde kal\u0131c\u0131 ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir toparlanmay\u0131 yakalayarak istihdamda ciddi art\u0131\u015flar sa\u011flamak. Varank, ekonomi y\u00f6netiminden sorumlu t\u00fcm bakanl\u0131klar\u0131n, s\u0131k\u0131 bir koordinasyon ve ekip ruhuyla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, g\u00fc\u00e7 birli\u011fiyle \u00fcstesinden gelemeyecekleri hi\u00e7bir sorunun bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Salg\u0131n\u0131n Avrupa ve T\u00fcrkiye deki seyrine ba\u011fl\u0131 olarak al\u0131nan k\u0131s\u0131tlama kararlar\u0131n\u0131n \u00fclkeyi etkileyebilece\u011fini dile getiren Varank, Dolay\u0131s\u0131yla ihra\u00e7 pazarlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7e\u015fitlendirilmesi \u00f6nem kazan\u0131yor. \u0130\u015fte M\u00dcS\u0130AD EXPO gibi geni\u015f kapsaml\u0131 etkinlikler, ticaret hacmimizin d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu \u00fclkelerle yeni i\u015fbirlikleri geli\u015ftirmemize vesile oluyor. dedi.- Bakan Varank tan TOGG ve karavan stand\u0131na ziyaretBakan Varank, a\u00e7\u0131l\u0131\u015f etkinli\u011finin ard\u0131ndan beraberindeki heyetle TOGG stand\u0131n\u0131 ziyaret ederek T\u00fcrkiye nin Otomobili nin \u00fcretim s\u00fcrecine ili\u015fkin yetkililer ile fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu.Koronavir\u00fcs s\u00fcrecinde \u00f6nemi artan karavanlara ili\u015fkin M\u00dcS\u0130AD taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen Karavan Park Projesi nin tan\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 standa u\u011frayan Varank, ilgililerden bilgi ald\u0131.M\u00dcS\u0130AD Kad\u0131n ve Gen\u00e7 M\u00dcS\u0130AD stantlar\u0131n\u0131 da ziyaret eden Varank, burada foto\u011fraf \u00e7ektirdi.