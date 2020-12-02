İSTANBUL - Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor

Belediye 3 ay önce başkanlık binasının yanındaki alana "Bahberber" ismini verdiği kuaför yaptırdı ve ilçede yaşayan dezavantajlı kişilere burada ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaföre gelenlerin öncelikle ateşi ölçülüyor. Daha sonra berber koltuğuna geçen kişiler, belediyenin berberi tarafından ücretsiz tıraş ediliyor.Bahberber, şimdiye kadar 422 kişiye kuaförlük hizmeti verdi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin 3 ay önce ilçedeki engelli ve bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz berber hizmeti vermeye başladığını söyledi.Uygulamayla engelli ve bakıma muhtaç yaşlıların saç ve sakallarının hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak kesildiğini belirten Bahadır, "Engellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımları sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik." diye konuştu.
Bahadır, koronavirüs tedbirlerini en yüksek seviyede uygulayarak ücretsiz şekilde berber hizmeti sunduklarını ifade ederek, şunları anlattı:
"İnsanımıza ihtiyaç duyduğu her an yardımcı olmaya devam edeceğiz. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Bahberber'de toplam 422 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Ayrıca başlattığımız bu uygulamadan şehit yakını ve gaziler de yararlanabiliyor. Ücretsiz berber hizmeti, pandemi geçtikten sonra yatalak hastalar, felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bakıma ihtiyaç duyan engelli ve hastalara verilen hizmet, özellikle yakın aile bireyleri tarafından takdirle karşılanıyor."Bahadır, ücretsiz berber hizmeti almak isteyenlerin 444 0 311 numaralı telefonu arayabileceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!