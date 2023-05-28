İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Bağcılar başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 86.61 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.4 oldu. İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 263.107 oyla yüzde 59.67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 177.820 oyla yüzde 40.33 aldı. İstanbul Bağcılar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 263.107 oyla yüzde 59.67

Kemal Kılıçdaroğlu: 177.820 oyla yüzde 40.33

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 266.695 oyla yüzde 57.90 - Kemal Kılıçdaroğlu: 170.589 oyla yüzde 37.03 oy oranı elde etmişti.



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Recep Tayyip Erdoğan: 263.107 oyla yüzde 59.67Kemal Kılıçdaroğlu: 177.820 oyla yüzde 40.33