İstanbul Avrupa Yakasında bayramda elektrik tüketimi düştü

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İstanbul, bu yıl da Kurban Bayramı tatilinin hafta sonları ile birlikte 9 güne çıkması nedeniyle adeta boşaldı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre, 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 gibi oldukça yüksek bir oranda geriledi. Bu düşüşte sanayi ve ticarethanelerin bayram nedeniyle kapalı olmasının yanı sıra İstanbulluların 9 günlük tatili şehir dışında geçirmeyi tercih etmesi etkili oldu.

27 HAZİRAN-1 TEMMUZ ARASINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 39’U AŞTI

BEDAŞ tarafından hazırlanan “Kurban Bayramı Avrupa Yakası’nın Elektrik Tüketim Analizi”, bayram boyunca kentteki elektrik tüketiminin büyük oranda düştüğünü gösterdi. 2022 yılında 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Yakası’ndaki toplam elektrik tüketimi 700 bin 845 MWh düzeyinde iken, bu yıl Kurban Bayramı’nın bu tarihler arasına denk gelmesi ve hafta sonları ile birleşmesinin etkisi ile tüketim yüzde 30’luk bir düşüşle 487 bin 270 MWh seviyesinde kaldı. Arife günü de dâhil 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı döneminde ise elektrik tüketiminde gerileme geçen yılın aynı günlerine göre yüzde 39’ların da üzerinde düşerek 410 bin 788 MWh’den 249 bin 494 MWh’lere indi. Tatil süresince en büyük düşüş yüzde 42,8 ile bayramın ikinci günü olan 29 Haziran’da yaşandı.

2022 YILI KURBAN BAYRAMI TATİLİNE GÖRE DE DÜŞÜK KALDI

BEDAŞ’ın rakamlarına göre, arife güne ile birlikte 5 gün süren Kurban Bayramı’ndaki elektrik tüketim rakamları geçen yılki Kurban Bayramı’na göre de geride kaldı. 2022 yılında 8-12 Temmuz arasına denk gelen 5 günlük bayram tatilinde Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi 259 bin 522 MWh seviyesindeydi. Bu yıl bayram günlerinin haziran ayına rastlaması nedeniyle klima kullanımının sınırlı olması elektrik tüketimine de yansıdı. İki yılın bayram tüketimleri kıyaslandığında bu yıl geçen yıla göre bu bayramda elektrik tüketimi yüzde 3,86 geriledi.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Şirket olarak en büyük önceliğimiz tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, enerjinin devamlılığını sağlamak. Bu amaçla ekiplerimiz 7 gün 24 saat esası ile görev yapıyor. İstanbulluların enerji kesintisi yaşamaması için bayram boyunca planlı kesintilerimizi iptal ederken olası kesintilere hızla yanıt verebilmek için arıza onarım, bakım ekiplerimizi sahada göreve hazır beklettik. Bu arada tüketimin artması veya azalması durumlarına karşı yük dengeleri ve puantı canlı sistem üzerinden de takibe aldık. Kesintilere 1-2 dakika gibi bir sürede uzaktan çözüm üretmeye imkân sağlayan SCADA sistemimizde de nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başındaydı” denildi.