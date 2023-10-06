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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

        İstanbul Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

        İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ümit Sokak'taki bir binada oturan G.Y'nin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:12
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        Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu
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        İstanbul Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ümit Sokak'taki bir binada oturan G.Y'ye (47) ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısını açtıklarında G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Kadının cesedi, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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