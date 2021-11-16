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İstanbul ara tatilde çocukların! İşte 2021 ara tatil için eğlenceli adresler - Haberler

İstanbul'da çocuklar için ara tatilin eğlenceli adresleri

İstanbul'da, 15 Kasım'da başlayan ara tatilde çocuklar için birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinlikler bulunuyor. İşte ara tatilde İstanbul'da çocuklarınızla birlikte yapılabileceğiniz etkinlikler...

16.11.2021 - 12:22 | Güncelleme: YAŞAM

  • İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, ara tatile giren çocuklara nefes aldırıyor. Öğrenciler ve ebeveynler 15 Kasım'da başlayan ve 19 Kasım'a kadar devam edecek ara tatili verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmek için araştırma yapıyor.

  • İşte tam da bu noktada İstanbul'daki birbirinden keyifli ve öğretici müzeler, lunaparklar, oyun alanları ara tatilde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi oluyor. Biz de İstanbul'da olacak çocuklar ve gençlerin güzel vakit geçirecekleri yerleri bir araya getirdik! İşte ara tatili değerlendirmek için farklı mekanlar...

    NOT: Mekanların açık gün ile saatlerini ve pandemi nedeniyle giriş şartlarını önceden kontrol etmeyi unutmayınız...

  • ATATÜRK ARBORETUMU

    Atatürk Arboretumu, doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilecek yerlerin başında geliyor. Ara tatilde çocuklarınızla beraber keyifli bir gezi sonrası Boğaz hattında kısa bir yemek molası verebilir ya da Kemerburgaz Kent Ormanı'nı keşfedebilirsiniz. 

    Giriş ücreti

    Hafta içi;

    Yetişkin 7,50 TL
    Öğrenci 2,50 TL

    Hafta sonu;

    Yetişkin 20 TL
    öğrenci 7,50 TL

  • KELEBEK ÇİFTLİĞİ

    Yaklaşık 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki çiftlik, ziyaretçilerine rengarenk canlılarla bir arada olma fırsatı veriyor. Tropikal bir iklim oluşturulan, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında tutulan bahçede 15 çeşit kelebek türüne özel bakım uygulanıyor. Çiftliğe gelen ziyaretçilerle çocuklara Kelebeğin Hikayesi adlı bir film izletiliyor.

    Giriş ücreti 

    Yetişkin (15 Yaş üzeri): 35 TL
    Çocuk (3-14 Yaş): 30 TL
    Aile (2 yetişkin ve 2 çocuk): 110 TL

    NOT: Engelli ziyaretçilere yüzde 50 indirim uygulanıyor.

  • FORESTANBUL

    Macera parkı Forestanbul da, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.

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